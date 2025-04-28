Названа дата конклава для избрания нового папы римского

Конклав в Ватикане для выборов нового папы римского соберется 7 мая. Об этом сообщило агентство Reuters .

Ранее стало известно о временном закрытии Сикстинской капеллы для посетителей. Там готовятся к конклаву, на котором кардиналы выберут нового папу.

Во время приготовлений устанавливают дымоход, дым из которого будет указывать на этап выборов. Черный — нового папу еще не избрали, белый — избрали.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане. Похороны провели в субботу, 26 апреля, в Риме. К могиле понтифика выстроилась многотысячная очередь — более 30 тысяч верующих собрались, чтобы поклониться папе.

Ранее в Ватикане назвали причину смерти главы Католической церкви. Понтифик умер от последствий инсульта. Он страдал острой дыхательной недостаточностью, которая развилась из-за полимикробной пневмонии, а также высоким давлением и диабетом II типа.