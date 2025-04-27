Многотысячная очередь выстроилась к могиле папы Франциска в Риме

La Stampa: более 30 тысяч паломников посетили могилу папы Франциска с открытия

Несколько десятков тысяч человек выстроились в очередь перед римской базиликой Санта-Мария-Маджоре, чтобы поклониться папе Франциску. По данным газеты La Stampa , с 07:00, когда священники открыли свободный доступ к могиле понтифика, в храм вошли более 30 тысяч верующих.

Журналисты подчеркнули, что, несмотря на огромное число желающих проститься, очередь двигалась достаточно быстро: священники отвели каждому посетителю только несколько секунд для почтения памяти умершего папы римского.

По данным издания, в ближайший понедельник, 28 апреля, Ватикан объявит дату нового конклава.

Траурная месса и церемония прощания с папой римским Франциском прошли в минувшую субботу, 26 апреля, на площади Святого Петра в Ватикане, где собрались более 250 тысяч человек.

Гроб с телом понтифика доставили в Рим для похорон в базилике Санта-Мария-Маджоре. По его последней воле надгробие украсили плитой с именем Franciscus без дополнительных надписей.