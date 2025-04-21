Ватикан назвал причину смерти папы римского Франциска

Папа римский Франциск умер от последствий инсульта. Директор управления здравоохранения и гигиены Ватикана, профессор Андреа Арканджели объявил, что после приступа он впал в кому. Об этом сообщил Vatican News .

Арканджели выдал официальное заключение о смерти понтифика на основе данных электрокардиографической танатографии. Папа римский Франциск страдал острой дыхательной недостаточностью, вызванной двусторонней полимикробной пневмонией, множественными бронхоэктазами, высоким артериальным давлением и диабетом II типа. Причиной его кончины стал инсульт, за которым последовала кома и необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

«Я подтверждаю, что Его Святейшество Франциск (Хорхе Марио Бергольо) <…> скончался в 07:35 21 апреля 2025 года в своих апартаментах в Доме святой Марфы в Ватикане от инсульта головного мозга и необратимого коллапса сердечно-сосудистой системы», — объявил профессор.

Память папы римского почтили католики Москвы. Святая месса прошла в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.