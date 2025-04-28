Сикстинскую капеллу в Ватикане закрыли перед выборами нового папы

В Ватикане временно закрыли доступ к Сикстинской капелле — там готовятся к конклаву, на котором кардиналы выберут нового папу римского. Об этом сообщил Associated Press .

Конклав традиционно проводят в капелле. По предварительным данным, он состоится в период с 5 по 10 мая. До этого времени подготовят капеллу для кардиналов, которые выберут нового понтифика.

Во время приготовлений установят дымоход, из которого пойдет дым, указывающий на этап голосования. Черный — нового папу пока не выбрали, белый — выбрали.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Ватикан изменил протокол на похоронах папы римского Франциска и посадил украинского президента Владимира Зеленского в первом ряду. Хотя по правилам мировых лидеров сажают соответствии с названием стран на французском языке в алфавитном порядке.

Папа римский Франциск скончался на 89-м году жизни. На его похороны прибыли представители более ста стран. На площадь Святого Петра вышли 250 тысяч человек, чтобы проститься с главой Католической церкви.