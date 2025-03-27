Назван возможный срок нового раунда переговоров России и США

ТАСС: второй раунд переговоров России и США может пройти в середине апреля

Второй раунд консультаций России и США по урегулированию конфликта на Украине может состояться в столице Саудовской Аравии в апреле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Делегации могут провести очередную встречу в Эр-Рияде приблизительно в середине апреля», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что стороны продолжат технические консультации. При этом представители России и США не обсуждали организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда переговоров.

Ранее стали известны итоги переговоров в Эр-Рияде, прошедших 24 марта. По сообщению Кремля, Россия и США договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море. Кроме того, американская сторона будет способствовать возвращению российской сельхозпродукции на мировой рынок.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал диалог с представителями США конструктивным и результативным. Стороны согласовали перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие моратория на удары по энергосистеме.