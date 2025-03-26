В Кремле назвали диалог с США прагматичным и конструктивным

В Кремле довольны тем, как прагматично, конструктивно и результативно идет диалог с представителями США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на ежедневном брифинге. Его процитировало РИА «Новости» .

«Удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме», — рассказал он.

Песков охарактеризовал это как хорошее движение вперед. Также, по его словам, условия России по Черноморской инициативе должны быть на этот раз услышаны.

Накануне Кремль и Белый дом опубликовали результаты переговоров в Эр-Рияде, прошедших 24 марта. По сообщению российской стороны, США будут способствовать возвращению российских удобрений и сельхозпродукции на мировой рынок. Также оба государства договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море.