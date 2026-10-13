Натовский самолет-шпион провел над Черным морем семь с половиной часов

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II, принадлежащий к силам НАТО, провел над акваторией Черного моря семь с половиной часов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Борт вылетел утром с привычной базы — аэродрома в румынской Констанце. Он курсировал над нейтральными водами с запада на восток и обратно в южной части акватории на высоте около 10 километров вне коридоров, выделенных для гражданской авиации, и не входя в воздушные пространства стран.

На прошедшей неделе самолет несколько раз появлялся над Черным морем. В среду 7 октября вместе с ним полет выполнил борт радиолокационной разведки шведских ВВС Gulfstream S102B Korpen.