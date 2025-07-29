Североатлантический альянс предпринимает определенные шаги с целью «усилить давление» на российского лидера Владимира Путина по Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Союзники по альянсу предпринимают шаги по усилению давления на Владимира Путина. ФРГ ведет переговоры со Штатами и остальными союзниками по передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot», — сообщили журналисты.

Агентство добавило, что на этом фоне Украина сделала свою противовоздушную оборону «одним из главных приоритетов».

Польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что НАТО опасается вероятных планов России по конфликту с Европой в 2027 году. При этом политик не представил никаких доказательств того, что Россия на самом деле готовится к вооруженному противостоянию с НАТО.

До этого американский генерал Кристофер Донахью заявил, что у НАТО есть план, как «стереть с лица земли Калининградскую область».