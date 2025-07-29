НАТО собрался «давить на Путина» с удвоенной силой
Bloomberg: НАТО предпринимает шаги по усилению давления на Путина
Североатлантический альянс предпринимает определенные шаги с целью «усилить давление» на российского лидера Владимира Путина по Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Союзники по альянсу предпринимают шаги по усилению давления на Владимира Путина. ФРГ ведет переговоры со Штатами и остальными союзниками по передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot», — сообщили журналисты.
Агентство добавило, что на этом фоне Украина сделала свою противовоздушную оборону «одним из главных приоритетов».
Польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что НАТО опасается вероятных планов России по конфликту с Европой в 2027 году. При этом политик не представил никаких доказательств того, что Россия на самом деле готовится к вооруженному противостоянию с НАТО.
До этого американский генерал Кристофер Донахью заявил, что у НАТО есть план, как «стереть с лица земли Калининградскую область».