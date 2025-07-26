Туск: Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что НАТО опасается готовности России к конфронтации с Европой к 2027 году. Его слова привело РИА «Новости» .

«Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит и с нами уже в 2027 году», — сказал он.

По словам политика, главнокомандующий силами НАТО в Европе и главнокомандующий американскими силами в регионе генерал Алексис Гринкевич в разговоре с ним подтвердил выводы американских экспертов о возможной подготовке Москвы к противостоянию с альянсом.

Туск не представил доказательств того, что Россия действительно готовится к конфликту с НАТО.

В пятницу в Варшаве Гринкевич провел встречи с руководством Польши, включая самого Туска.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсон у заявил, что страны НАТО пытаются запугать свое население. По его словам, аналитики и политики прекрасно понимают, что «раздувание российской угрозы» — это фейк.