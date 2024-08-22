Iltalehti: НАТО развернет бронетанковую бригаду в Финляндии у границы с Россией

НАТО собирается развернуть бронетанковую бригаду численностью до пяти тысяч военных на границе с Россией. Об этом сообщила газета Iltalehti .

Альянс разместит солдат в городе Миккели.

«Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на финской земле», — заявили авторы статьи.

По их данным, на военной базе разместят военных Североатлантического альянса из Швеции и Норвегии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила о росте военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО. По словам дипломата, политика финских властей настроена на стратегическое поражение России, сообщил RT.

Бывший чиновник госдепа Энн Райт назвал ошибкой вступление Швеции и Финляндии в альянс. Эти страны могли бы остаться независимыми и нейтральными. В свою очередь НАТО активно участвует в войнах и разжигает их, добавил Райт.