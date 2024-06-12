Писториус призвал Германию подготовиться к войне с Россией к 2029 году

Россия будет в состоянии «напасть» на одну из стран НАТО после 2029 года. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщило РИА «Новости».
В связи с этим Германия решила укрепить свою армию. Писториус представил новую стратегию развития вооруженных сил, подразумевающую привлечение большего числа молодых людей на службу.
Писториус уже заявлял, что бундесвер должен быть готов к войне. Россию он назвал «угрозой» не только для Украины, но и для Грузии, Молдавии и всего НАТО. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на это ответил, что слова министра обороны — попытка угодить Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.
Ранее власти Германии задумались о срочном пополнении численного состава вооруженных сил на фоне массового увольнения со службы кадровых военных. Выхода у страны оказалось два: возвращение призыва или поиск резервистов.
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