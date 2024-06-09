«Настораживает». Маск обеспокоился возможным нападением на Россию

Маск назвал настораживающей риторику властей США о прямом нападении на Россию

Фото: РИА «Новости»

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обеспокоился возможным нападением Запада на Россию. Об этом он написал в соцсети X.

Таким образом Маск отреагировал на слова экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами о том, что администрация президента Джо Байдена и двухпартийная «фракция поджигателей войны» выступают за «полномасштабное нападение» на Россию, прикрывая истинные цели якобы защитой Украины.

«Это очень настораживает», — написал миллиардер.

До этого американский лидер признал, что снятие запрета на нанесение ударов ВСУ западным оружием по России может привести к эскалации конфликта и втянуть Запад, в том числе и США, в войну. По его словам, это маловероятно, но теоретически все же может произойти.

Кроме того, Байден отметил, что Украине не разрешат бить американским оружием по Москве и Кремлю, а также на 322 километра вглубь России.

Ранее Маск заявил, что SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения спутниковой связи Starlink со стороны России на Украине.

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