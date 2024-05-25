«Серьезная проблема». Маск рассказал о борьбе с попытками России заглушить Starlink на Украине
Маск: SpaceX тратит ресурсы на борьбу с попытками заглушить Starlink на Украине
SpaceX тратит значительные ресурсы, чтобы не позволить России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в соцсети Х.
«SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьезная проблема», — написал предприниматель.
По словам Маска, Вооруженным силам России удалось подавить любые системы связи, за исключением Starlink. Поэтому ВСУ активно использую терминалы компании в военных действиях.
Ранее украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров предположил, что российская армия могла использовать средства радиоэлектронной борьбы для подавления Starlink. Так он прокомментировал информацию, что ВСУ остались без связи перед началом наступления России в Харьковской области. Чиновник добавил, что украинские власти общаются с представителями SpaceX для решения возникающих проблем.