«Наслаждайтесь текущими ценами». В Иране сделали предупреждение США

Глава парламента Ирана Галибаф: США будут ностальгировать по ценам на бензин

Морская блокировка Ирана приведет к еще большему росту цен на нефть. Американцам останется лишь мечтать о текущих расценкам на бензин, сообщил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети X .

«Наслаждайтесь текущими ценами на топливо. С так называемой „блокадой“ скоро вы будете с ностальгией вспоминать цены на бензин в четыре-пять долларов», — заявил он.

Заявление Галибафа прозвучало после того, как Центральное командование ВС США (CENTCOM) назвало дату морской блокировки Ирана. Американские военные 13 апреля перекроют судоходство в иранские порты. Сделать это распорядился президент США Дональд Трамп после переговоров в Исламабаде.

Ранее стало известно о попытках стран Ближнего Востока продлить перемирие между Ираном и США. Они также попытаются убедить американскую сторону снова сесть за стол переговоров.