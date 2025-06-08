НАСА и Пентагон обратились за помощью к конкурентам Маска
WP: из-за конфликта Трампа и Маска НАСА и Пентагон ищут альтернативу SpaceX
Размолвка президента США Дональда Трампа с владельцем SpaceX Илоном Маском зашла слишком далеко. Пентагон и НАСА начали искать нового подрядчика, сообщил The Washington Post.
Сначала чиновники с любопытством наблюдали за публичной перепалкой бывших соратников. Когда Трамп пригрозил расторгнуть госконтракты со Space X, а Маск ответил обещанием вывести космический корабль Dragon из эксплуатации, интерес сменился на ужас.
Правительство сильно зависит от Space X. Именно эта компания по многомиллиардным госконтрактам занимается доставкой астронавтов и грузов на МКС, запускает спутники для военных и разрабатывает оборудование для разведки. Их расторжение сильно ударит по НАСА и Пентагону, поэтому они обратились к конкурентам Маска с призывом быстрее разрабатывать альтернативные ракеты и космические аппараты.
Камнем преткновения стало предложенное Трампом сокращение субсидий. Маск раскритиковал конгрессменов, которые утвердили проект бюджета, и откликнулся на идею объявить президенту импичмент.