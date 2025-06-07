Пентагон рискует. Какими будут последствия отказа от услуг компании Маска

TWZ: отказ от услуг SpaceX создаст проблемы для нацбезопасности США

SpaceX
Фото: SpaceX/www.globallookpress.com

Отказ государственных структур США от услуг компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, может серьезно подорвать национальную безопасность страны. Об этом сообщило издание The War Zone.

Авторы статьи отметили, что военный и разведывательный комплексы США во многом зависят от компании Маска, особенно в сфере космоса и космических коммуникаций.

Кроме того, SpaceX играет ключевую роль в разработке системы противоракетной обороны «Золотой купол», о которой ранее сообщил президент США Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что американский лидер планирует предложить конгрессу рекордный бюджет в размере 1,01 триллиона долларов для национальной безопасности в 2025 году. Деньги пойдут на модернизацию системы противоракетной обороны «Золотой купол», обновление судостроительных мощностей и инфраструктуры ядерной энергетики. Также планируется повысить оклады военнослужащих на 3,8%.

Однако бывший журналист газеты The New York Times Джон Вароли выразил уверенность, что реализация проекта «Золотой купол» сопряжена с высокими коррупционными рисками.

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