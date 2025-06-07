Пентагон рискует. Какими будут последствия отказа от услуг компании Маска

TWZ: отказ от услуг SpaceX создаст проблемы для нацбезопасности США

Отказ государственных структур США от услуг компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, может серьезно подорвать национальную безопасность страны. Об этом сообщило издание The War Zone .

Авторы статьи отметили, что военный и разведывательный комплексы США во многом зависят от компании Маска, особенно в сфере космоса и космических коммуникаций.

Кроме того, SpaceX играет ключевую роль в разработке системы противоракетной обороны «Золотой купол», о которой ранее сообщил президент США Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что американский лидер планирует предложить конгрессу рекордный бюджет в размере 1,01 триллиона долларов для национальной безопасности в 2025 году. Деньги пойдут на модернизацию системы противоракетной обороны «Золотой купол», обновление судостроительных мощностей и инфраструктуры ядерной энергетики. Также планируется повысить оклады военнослужащих на 3,8%.

Однако бывший журналист газеты The New York Times Джон Вароли выразил уверенность, что реализация проекта «Золотой купол» сопряжена с высокими коррупционными рисками.