Big Beautiful Breakup, или Большой прогрев. Ссора Трампа с Маском — не то, чем кажется?
Политолог Блохин: ссора Трампа и Маска может быть продуманным маневром
Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск устроили настолько эпичную ссору в соцсетях, что в интернете теперь, с одной стороны, без шуток думают о том, что бизнесмену может понадобиться политическое убежище в России, а с другой — не исключают, что при всей тяжести обвинений, угроз и сброшенных друг на друга «бомб» весь этот разрыв — срежиссированный прогрев. В возможных последствиях Big Beautiful Breakup, разбирался 360.ru.
Конфликт Трампа и Маска: краткая хронология
Маск официально заявил, что завершает работу на посту главы Департамента эффективности правительства (DOGE) 29 мая, 30-го числа Трамп вручил ему «золотой ключ» от Белого дома и поблагодарил за работу в правительстве. Любезностями обменивались в Овальном кабинете.
Уже 31-го, после всех этих благодарностей, президент США по какой-то причине отозвал кандидатуру соратника Маска Джареда Айзекмана на пост главы NASA. И вот спустя несколько дней, очевидно, разочарованный происходящим Маск начал громить One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль») Трампа.
Ключевой налогово-бюджетный законопроект президента миллиардер назвал «отвратительной мерзостью».
«Извините, но я больше не могу это выносить. Этот огромный, возмутительный, набитый свининой законопроект о расходах конгресса — отвратительное, мерзкое явление. Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — отрезал он.
Но этим дело не ограничилось — вскоре Маск призвал конгрессменов не голосовать за него.
«Позвоните своему сенатору, позвоните своему конгрессмену. Банкротить Америку — это ненормально! Убейте билль», — написал Маск, сделав отсылку к названию легендарного фильма Тарантино «Убить Билла».
По мнению миллиардера, предложения, которые есть в билле, не только разгонят нагрузку на бюджет страны, но и полностью обесценят все достижения DOGE, который он возглавлял.
И надо сказать, у него есть сторонники — как среди республиканцев, так и среди демократов. О реакции ряда политиков подробно писала The Washington Post. По данным издания, резкие посты Маска застали сенаторов за ланчем с директором Национального экономического совета Кевином Хассеттом (сторонником налоговой реформы).
Большинство встретили заявление Маска «закатыванием глаз», но республиканец Рон Джонсон при этом заявил, что в нынешнем виде законопроект может не получить нужной поддержки, и предложил разбить его на несколько частей, чтобы повысить шансы. Поддержал миллиардера и сенатор Тед Круз. Он отметил, что Илон абсолютно прав и проект нужно доработать в сторону большего сокращения расходов.
А что же демократы? Им, конечно, нравится наблюдать за всеми этими распрями. Но вместе с тем лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер уже признался, что твиты бизнесмена подвигли его сделать то, что казалось невозможным.
«Это побудило меня сегодня сделать немыслимое до сих пор заявление: я согласен с Илоном Маском», — признался он.
Маск сошел с ума, а Трамп связан с Эпштейном
Со стороны Трампа моментальной реакции на выпады основателя SpaceX не последовало, но уже 5 июня президент заявил журналистам, что «очень разочарован» в Маске. Тот тут же заметил в X, что если бы не он, то Трамп бы не выиграл выборы.
Ответ лидера республиканцев последовал в Truth Social. В нем Трамп заявил, что Маск сошел с ума из-за отмены налоговых льгот для электромобилей, хотя знал об этом заранее. Помимо этого, президент предложил прекратить государственные субсидии и контракты с бизнесменом ради экономии бюджета.
После этой угрозы Маск решил сбросить «самую большую бомбу» и написал, что Трамп есть в документах по делу Джеффри Эпштейна (финансиста, как известно, обвиняли в организации проституции и сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних). В этом, по его словам, и кроется настоящая причина, почему их до сих не обнародовали.
Интересно
В ссору вмешался Канье Уэст
Но и это еще не все: в свете угроз об аннулировании госконтрактов Маск предупредил, что начинает немедленный вывод своих космических кораблей Dragon из эксплуатации. Правда, через несколько часов передумал и сообщил, что делать это все-таки не будет.
Также бизнесмен поддержал мнение одного из пользователей X, написавшего, что Трампу пора объявить импичмент и заменить на вице-президента Джей Ди Вэнса.
На защиту президента попытался прийти его бывший советник Стив Бэннон, заявивший, что против Маска надо инициировать не одно, а даже несколько расследований и выдворить из США. Ворвался в происходящее даже рэпер Канье Уэст.
«Братаны, пожалуйста, не надо. Мы очень любим вас обоих», — попросил музыкант.
Интересно
Ссора Трампа и Маска — не то, чем кажется
Сложившаяся ситуация намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд, отметил в беседе с 360.ru политолог-американист Константин Блохин. Нельзя исключать и вариант, что в действительности это был продуманный маневр.
Эксперт напомнил, как сам факт того, что Маск попал в администрацию Трампа, вызвал бурю негодования со стороны значительной части истеблишмента.
«У него колоссальное состояние. При желании он может на эти деньги финансировать ООН 100 лет. А тут к его богатству добавился еще и административный трамповский ресурс. И вот этот практически неубиваемый тандем Трампа с Маском вызвал целую бурю негодования со стороны демократов — и они стали наносить бизнесмену имиджевый ущерб», — указал Блохин.
Усилия на этом направлении привели к тому, что радикальные, экстремистски настроенные граждане стали поджигать и бить Tesla по всей Америке. Продажи авто начали падать. В итоге у Маска многомиллиардная убыль.
Таким образом, продолжил политолог, само нахождение в администрации США стало токсичным для миллиардера. И хотя между ним и Трампом годами была дружба, очевидно, настало время дистанцироваться. По крайней мере, публично.
«И мне кажется, что этот конфликт — на самом деле некий срежиссированный сценарий, обоснование для всех, чтобы выйти формально из этой команды. При этом я думаю, что связь между ними не порвется», — предположил собеседник 360.ru.
Ведь Маск до сих пор является главным финансовым донором Республиканской партии. Поэтому я думаю, что это некий тактический маневр, чтобы ему спокойно заниматься тем же, чем раньше, только без прессинга. А связи с Трампом и республиканцами, на мой взгляд, останутся. У демократов и похлеще скандалы были.
Константин Блохин
Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН
По мнению политолога и публициста Дмитрия Подгорнова, вся эта громкая публичная ссора похожа на какой-то прогрев и манипуляцию. И падение котировок Tesla с начала торгов почти на 9% также было одной из задач.
«Сейчас скинут цену вниз, а потом эффектным решением (от Трампа) все взлетит вверх. Эти все перепалки Маск-Трамп — это чистая манипуляция рынком. <…> В нужный момент они обнимутся и акции обоих полетят вверх», — спрогнозировал эксперт.
Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Дмитрий Свиридов. По его мнению, Трамп и Маск пользуются тем, насколько дорого стоит каждое их слово, и запросто обрушивают и поднимают рынки.
«На моменте обрушения скупают акции и криптовалюту. Потом поднимают стоимость и богатеют. Спектакль масштаба планеты, а все человечество стало зрителями. Настолько просто для них скупить дешевые активы, а потом пропиарить одним постом, поднять стоимость и продать. Также просто одним постом обрушить стоимость, скупить дешево, а потом поднять и разбогатеть», — указал он в своем Telegram-канале.
Маску нужно убежище в России?
Что же до теорий о политическом убежище, которое может потребоваться Маску, — все это не более чем фантазии, указал Блохин. Относиться к этому нужно просто с юмором.
«У него столько денег, что он может купить себе отдельный остров и жить там под охраной во дворце, не прося ни о каком убежище», — указал политолог.
Слова о выводе кораблей Dragon из эксплуатации он вроде как забрал назад. Не исключено, что объяснится и по поводу заявлений о связи президента с Эпштейном.
«Но я думаю, что Трамп ответит в своеобразной ему манере: предоставьте доказательства иначе это все просто фейк-ньюс. И с Трампа как с гуся вода. На самом деле к чему-то серьезному это не приведет. Что списки? Список любой можно создать. Там, на этом острове, думаю, вообще половина американского истеблишмента побывала», — заключил Блохин.