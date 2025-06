Big Beautiful Breakup, или Большой прогрев. Ссора Трампа с Маском — не то, чем кажется?

Интересно

Всем наблюдающим за перепалкой Трампа и Маска в эти минуты не хватало только попкорна. The New York Times, изучившая, кажется, все мемы на тему, посвятила целую статью тому, как пользователи сравнивали президента и бизнесмена с конфликтующими персонажами из разных фильмов и сериалов (даже «Дрянных девчонок»). Еще одним популярным было сравнение ссорящихся с Дрейком и Кендриком Ламаром. «„Большой красивый законопроект“ привел к большому красивому разрыву отношений» (The big beautiful bill led to the big beautiful breakup), — шутили в X.