Big Beautiful Breakup, или Большой прогрев. Ссора Трампа с Маском — не то, чем кажется?

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск устроили настолько эпичную ссору в соцсетях, что в интернете теперь, с одной стороны, без шуток думают о том, что бизнесмену может понадобиться политическое убежище в России, а с другой — не исключают, что при всей тяжести обвинений, угроз и сброшенных друг на друга «бомб» весь этот разрыв — срежиссированный прогрев. В возможных последствиях Big Beautiful Breakup, разбирался 360.ru.

Конфликт Трампа и Маска: краткая хронология Маск официально заявил, что завершает работу на посту главы Департамента эффективности правительства (DOGE) 29 мая, 30-го числа Трамп вручил ему «золотой ключ» от Белого дома и поблагодарил за работу в правительстве. Любезностями обменивались в Овальном кабинете. Уже 31-го, после всех этих благодарностей, президент США по какой-то причине отозвал кандидатуру соратника Маска Джареда Айзекмана на пост главы NASA. И вот спустя несколько дней, очевидно, разочарованный происходящим Маск начал громить One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль») Трампа. Ключевой налогово-бюджетный законопроект президента миллиардер назвал «отвратительной мерзостью».

Фото: Samuel Corum/Pool / www.globallookpress.com

«Извините, но я больше не могу это выносить. Этот огромный, возмутительный, набитый свининой законопроект о расходах конгресса — отвратительное, мерзкое явление. Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — отрезал он. Но этим дело не ограничилось — вскоре Маск призвал конгрессменов не голосовать за него. «Позвоните своему сенатору, позвоните своему конгрессмену. Банкротить Америку — это ненормально! Убейте билль», — написал Маск, сделав отсылку к названию легендарного фильма Тарантино «Убить Билла». По мнению миллиардера, предложения, которые есть в билле, не только разгонят нагрузку на бюджет страны, но и полностью обесценят все достижения DOGE, который он возглавлял. И надо сказать, у него есть сторонники — как среди республиканцев, так и среди демократов. О реакции ряда политиков подробно писала The Washington Post. По данным издания, резкие посты Маска застали сенаторов за ланчем с директором Национального экономического совета Кевином Хассеттом (сторонником налоговой реформы).

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Большинство встретили заявление Маска «закатыванием глаз», но республиканец Рон Джонсон при этом заявил, что в нынешнем виде законопроект может не получить нужной поддержки, и предложил разбить его на несколько частей, чтобы повысить шансы. Поддержал миллиардера и сенатор Тед Круз. Он отметил, что Илон абсолютно прав и проект нужно доработать в сторону большего сокращения расходов. А что же демократы? Им, конечно, нравится наблюдать за всеми этими распрями. Но вместе с тем лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер уже признался, что твиты бизнесмена подвигли его сделать то, что казалось невозможным. «Это побудило меня сегодня сделать немыслимое до сих пор заявление: я согласен с Илоном Маском», — признался он.

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Маск сошел с ума, а Трамп связан с Эпштейном Со стороны Трампа моментальной реакции на выпады основателя SpaceX не последовало, но уже 5 июня президент заявил журналистам, что «очень разочарован» в Маске. Тот тут же заметил в X, что если бы не он, то Трамп бы не выиграл выборы. Ответ лидера республиканцев последовал в Truth Social. В нем Трамп заявил, что Маск сошел с ума из-за отмены налоговых льгот для электромобилей, хотя знал об этом заранее. Помимо этого, президент предложил прекратить государственные субсидии и контракты с бизнесменом ради экономии бюджета.

После этой угрозы Маск решил сбросить «самую большую бомбу» и написал, что Трамп есть в документах по делу Джеффри Эпштейна (финансиста, как известно, обвиняли в организации проституции и сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних). В этом, по его словам, и кроется настоящая причина, почему их до сих не обнародовали.

Интересно Всем наблюдающим за перепалкой Трампа и Маска в эти минуты не хватало только попкорна. The New York Times, изучившая, кажется, все мемы на тему, посвятила целую статью тому, как пользователи сравнивали президента и бизнесмена с конфликтующими персонажами из разных фильмов и сериалов (даже «Дрянных девчонок»). Еще одним популярным было сравнение ссорящихся с Дрейком и Кендриком Ламаром. «„Большой красивый законопроект“ привел к большому красивому разрыву отношений» (The big beautiful bill led to the big beautiful breakup), — шутили в X. Всем наблюдающим за перепалкой Трампа и Маска в эти минуты не хватало только попкорна. The New York Times, изучившая, кажется, все мемы на тему, посвятила целую статью тому, как пользователи сравнивали президента и бизнесмена с конфликтующими персонажами из разных фильмов и сериалов (даже «Дрянных девчонок»). Еще одним популярным было сравнение ссорящихся с Дрейком и Кендриком Ламаром. «„Большой красивый законопроект“ привел к большому красивому разрыву отношений» (The big beautiful bill led to the big beautiful breakup), — шутили в X.

В ссору вмешался Канье Уэст Но и это еще не все: в свете угроз об аннулировании госконтрактов Маск предупредил, что начинает немедленный вывод своих космических кораблей Dragon из эксплуатации. Правда, через несколько часов передумал и сообщил, что делать это все-таки не будет. Также бизнесмен поддержал мнение одного из пользователей X, написавшего, что Трампу пора объявить импичмент и заменить на вице-президента Джей Ди Вэнса. На защиту президента попытался прийти его бывший советник Стив Бэннон, заявивший, что против Маска надо инициировать не одно, а даже несколько расследований и выдворить из США. Ворвался в происходящее даже рэпер Канье Уэст. «Братаны, пожалуйста, не надо. Мы очень любим вас обоих», — попросил музыкант.

Фото: Javier Rojas / www.globallookpress.com

Интересно После скандала акции медиакомпании Трампа TMTG упали на 8%, а состояние Маска всего за один день сократилось на 34 миллиарда долларов. По информации Reuters, возможные последствия твитов миллиардера уже обсудили на нескольких встречах главные помощники Трампа. Подробностей агентство не привело. После скандала акции медиакомпании Трампа TMTG упали на 8%, а состояние Маска всего за один день сократилось на 34 миллиарда долларов. По информации Reuters, возможные последствия твитов миллиардера уже обсудили на нескольких встречах главные помощники Трампа. Подробностей агентство не привело.

Ссора Трампа и Маска — не то, чем кажется Сложившаяся ситуация намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд, отметил в беседе с 360.ru политолог-американист Константин Блохин. Нельзя исключать и вариант, что в действительности это был продуманный маневр. Эксперт напомнил, как сам факт того, что Маск попал в администрацию Трампа, вызвал бурю негодования со стороны значительной части истеблишмента. «У него колоссальное состояние. При желании он может на эти деньги финансировать ООН 100 лет. А тут к его богатству добавился еще и административный трамповский ресурс. И вот этот практически неубиваемый тандем Трампа с Маском вызвал целую бурю негодования со стороны демократов — и они стали наносить бизнесмену имиджевый ущерб», — указал Блохин.

Фото: Kenny Holston - Pool via CNP / www.globallookpress.com

Усилия на этом направлении привели к тому, что радикальные, экстремистски настроенные граждане стали поджигать и бить Tesla по всей Америке. Продажи авто начали падать. В итоге у Маска многомиллиардная убыль. Таким образом, продолжил политолог, само нахождение в администрации США стало токсичным для миллиардера. И хотя между ним и Трампом годами была дружба, очевидно, настало время дистанцироваться. По крайней мере, публично.

«И мне кажется, что этот конфликт — на самом деле некий срежиссированный сценарий, обоснование для всех, чтобы выйти формально из этой команды. При этом я думаю, что связь между ними не порвется», — предположил собеседник 360.ru.

Ведь Маск до сих пор является главным финансовым донором Республиканской партии. Поэтому я думаю, что это некий тактический маневр, чтобы ему спокойно заниматься тем же, чем раньше, только без прессинга. А связи с Трампом и республиканцами, на мой взгляд, останутся. У демократов и похлеще скандалы были. Константин Блохин Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

По мнению политолога и публициста Дмитрия Подгорнова, вся эта громкая публичная ссора похожа на какой-то прогрев и манипуляцию. И падение котировок Tesla с начала торгов почти на 9% также было одной из задач. «Сейчас скинут цену вниз, а потом эффектным решением (от Трампа) все взлетит вверх. Эти все перепалки Маск-Трамп — это чистая манипуляция рынком. <…> В нужный момент они обнимутся и акции обоих полетят вверх», — спрогнозировал эксперт.

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Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Дмитрий Свиридов. По его мнению, Трамп и Маск пользуются тем, насколько дорого стоит каждое их слово, и запросто обрушивают и поднимают рынки. «На моменте обрушения скупают акции и криптовалюту. Потом поднимают стоимость и богатеют. Спектакль масштаба планеты, а все человечество стало зрителями. Настолько просто для них скупить дешевые активы, а потом пропиарить одним постом, поднять стоимость и продать. Также просто одним постом обрушить стоимость, скупить дешево, а потом поднять и разбогатеть», — указал он в своем Telegram-канале.

Маску нужно убежище в России? Что же до теорий о политическом убежище, которое может потребоваться Маску, — все это не более чем фантазии, указал Блохин. Относиться к этому нужно просто с юмором. «У него столько денег, что он может купить себе отдельный остров и жить там под охраной во дворце, не прося ни о каком убежище», — указал политолог.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Слова о выводе кораблей Dragon из эксплуатации он вроде как забрал назад. Не исключено, что объяснится и по поводу заявлений о связи президента с Эпштейном. «Но я думаю, что Трамп ответит в своеобразной ему манере: предоставьте доказательства иначе это все просто фейк-ньюс. И с Трампа как с гуся вода. На самом деле к чему-то серьезному это не приведет. Что списки? Список любой можно создать. Там, на этом острове, думаю, вообще половина американского истеблишмента побывала», — заключил Блохин.