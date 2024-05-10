Нарышкин оценил возможность приема Украины в НАТО в обход правил | 360°

Мир 10 мая 2024, 09:17 Нарышкин оценил возможность приема Украины в НАТО в обход правил Нарышкин: НАТО вряд ли станет принимать Украину ускоренным путем в обход правил РИА «Новости»

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НАТО не станет принимать Украину в состав альянса по ускоренному формату в обход действующих правил. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Думаю, что нет», — ответит он на соответствующий вопрос.

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В марте глава военного комитета НАТО Роб Бауэр подчеркивал, что вопрос о членстве Украины в альянсе является полностью решенным делом, однако его обсуждение все еще продолжается.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Украины в блок обязательно произойдет, но в «подходящее время». Также он исключил, что альянс договорится о приеме страны в объединение летом на саммите в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что государство не станет членом НАТО, пока не одержит победу над Россией. Он назвал вступление в блок политическим вопросом.