Нарышкин оценил возможность приема Украины в НАТО в обход правил | 360°

10 мая 2024, 09:17
Нарышкин оценил возможность приема Украины в НАТО в обход правил
Нарышкин: НАТО вряд ли станет принимать Украину ускоренным путем в обход правил
НАТО не станет принимать Украину в состав альянса по ускоренному формату в обход действующих правил. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Думаю, что нет», — ответит он на соответствующий вопрос.
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В марте глава военного комитета НАТО Роб Бауэр подчеркивал, что вопрос о членстве Украины в альянсе является полностью решенным делом, однако его обсуждение все еще продолжается.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Украины в блок обязательно произойдет, но в «подходящее время». Также он исключил, что альянс договорится о приеме страны в объединение летом на саммите в Вашингтоне.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что государство не станет членом НАТО, пока не одержит победу над Россией. Он назвал вступление в блок политическим вопросом.
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