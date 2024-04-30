Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после «победы» | 360°

Мир 30 апреля 2024, 14:12 Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после «победы» Зеленский: Украину примут в НАТО после победы ВСУ в конфликте РИА «Новости»

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Украина не сможет войти в Североатлантический альянс до тех пор, пока «не победит» Россию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его процитировала «Украинская правда».

По его мнению, конфликт продолжается из-за того, что Украину не приняли в блок раньше. Он также назвал вступление в альянс политическим вопросом, решение по которому принимает большинство государств объединения.

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«А чтобы политически Украину взяли в альянс, для этого нужна победа», — добавил Зеленский.

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит рассказала, что украинского президента пригласят на саммит НАТО в июле, но принимать страну в альянс пока не будут. По ее словам, Зеленскому представят план, «позволяющий еще больше приблизиться» к блоку.