Напавших на консульство России в Марселе задержали на проукраинском митинге

Посольство России: атаку на консульство в Марселе совершили граждане Франции

Полиция Франции задержала подозреваемых в нападении на консульство России в Марселе. Личность одного из бросивших коктейли Молотова в здание дипломатической миссии установили по кадрам с камеры наблюдения. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул страны Станислав Оранский.

Он подчеркнул, что правоохранители задержали подозреваемых в атаке на проукраинском митинге

«Полиция ожидала их появления там. Известно, что оба — граждане Франции», — заявил Оранский.

Газета La Provence со ссылкой на источники уточнила, что подозреваемыми в нападение на консульство России стали двое мужчин в возрасте 40 и 50 лет. Они принесли три пластиковые бутылки с горючей жидкостью, две из которых взорвались после удара о здание.

На время работы саперов и сотрудников экстренных служб сотрудников российского консульства попросили не покидать здание.

Взрывы рядом с консульством России в Марселе прогремели утром в понедельник, 24 февраля. По предварительным данным, источниками детонации стали брошенные в сад дипломатической миссии коктейли Молотова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в атаке на дипломатов есть признаки террористического акта.

Российские следователи завели уголовное дело о нападении на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой. По версии криминалистов, напавшие преследовали цель ухудшить отношения между странами.