Уголовное дело возбудили после нападения на генконсульство России во Франции

После взрыва у генерального консульства России в Марселе возбудили уголовное дело по статье о нападении на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой, с целью осложнения международных отношений. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Накануне, 24 февраля, неизвестные злоумышленники бросили три бутылки с неустановленным взрывчатым веществом на территорию российского консульства. Две из них взорвались.

«Эти противоправные действия создали угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушили нормальный порядок работы консульства. Как полагает следствие, нападавшие действовали с целью осложнения международных отношений», — подчеркнули в СК.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что у случившегося есть все признаки террористического акта. Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал усилить меры безопасности заграничных учреждений России после взрыва в Марселе.