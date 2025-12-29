Экс-разведчик Риттер: США не волнует, что Литва думает о конфликте на Украине

Литва предприняла попытку увеличить свою значимость в борьбе с Россией, резко нарастив траты на армию, однако США ни при каких условиях не будут учитывать мнение литовцев по украинскому вопросу. Об этом заявил политический обозреватель и бывший морпех-разведчик Скотт Риттер на своем Rutube-канале.

Он напомнил, что власти Литвы нарастили траты на оборону до 6% ВВП, но уже к осени стало понятно, что бюджет государства их не потянет. По словам эксперта, стране необходимо подумать о потребностях населения, а не о внешних целях.

«Литва — это далеко не рай на земле. Треть населения там живет в нищете. И на этом фоне говорить, что вы потратите 5-6% ВВП на армию, глупо», — отметил Риттер.

Он добавил, что Соединенные Штаты ни при каких условиях не начнут воспринимать Литву как значимого игрока и поставят ее на место, если страна будет вмешиваться в процессы по украинскому кризису.

«Нам все равно, что вы думаете, говорите, делаете, потому что вы просто не имеете для нас значения. И уж точно нас не волнует, что Литва думает о конфликте на Украине», — пояснил экс-разведчик.

Ранее стало известно, что Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.