Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Литва официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин через полгода после уведомления ООН о своем решении. Об этом сообщил портал LRT .

«В субботу Литва официально вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление и производство противопехотных мин. Двадцать седьмого декабря прошло ровно шесть месяцев с тех пор, как Литва официально уведомила Генерального секретаря ООН о своем выходе из Оттавской конвенции», — говорится в сообщении.

Издание напомнило, что Литва и Финляндия ранее выразили готовность начать собственное производство противопехотных мин в ближайшие годы. Эти мины предназначались как для внутренних нужд, так и для поставок на Украину. Власти Литвы планировали вложить 800 миллионов евро в производство противотанковых и противопехотных мин в течение следующего десятилетия.

Законодательные органы Эстонии, Латвии и Литвы уже одобрили выход своих стран из Оттавской конвенции. Сейм Польши тоже принял закон о денонсации соглашения. Президент Финляндии утвердил выход из конвенции. Украинский парламентарий Роман Костенко сообщил, что Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о выходе из конвенции.

Оттавская конвенция запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин, требуя их полного уничтожения. Документ был подписан 3 декабря 1997 года и вступил в силу 1 марта 1999-го. К настоящему времени к конвенции присоединились 163 государства.

Ранее Еврокомиссия перевезла на Украину разобранную ТЭС, построенную в Литве еще в советские времена. Транспортировку объекта назвали крупнейшей для Европы логистической операцией. Также ЕС отправил на Украину 9,5 тысячи генераторов и 7,2 тысячи трансформаторов.