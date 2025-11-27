Найдена причина внезапной смерти семьи из четырех человек в турецком отеле

Экспертиза показала, что семья из ФРГ умерла в Стамбуле из-за инсектицида

Фото: Tocco Alessandro/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Торговцев едой из Стамбула, арестованных по делу семьи Беджек, выпустили на свободу. Экспертиза показала, что туристы умерли от отравления инсектицидом, сообщил AHaber.

Специалисты провели вскрытие и сделали анализы. Они нашли в организме двух взрослых и двух детей трех и шести лет газ фосфин, который используется для обработки от насекомых. Следы этого вещества обнаружили также на полотенцах в гостинице.

Суд постановил освободить продавцов рахат-лукума, фаршированных мидий и кокореча, а также владельца кафе в районе Ортакей. Их больше не подозревают в отравлении семьи. Гостиницу опечатали.

Версия об отравлении инсектицидами выдвигалась в первые же дни после ЧП, но только через 10 дней получила подтверждение. Кроме торговцев полиция задержала администрацию отеля.

