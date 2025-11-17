Погибшие в отеле Стамбула туристы, предположительно, отравились средством от клопов

Туристы из Германии, которые умерли в стамбульском отеле, могли отравиться фосфидом алюминия. Антидота к этому веществу нет, сообщил телеканал AHaber .

Криминалисты получили информацию, что за несколько часов до того, как семья почувствовала симптомы отравления, в гостинице провели дезинсекцию от клопов.

«Проверяется версия о том, что содержащееся в инсектициде вещество — фосфид алюминия — могло проникнуть в номер семьи через вентиляцию в ванной, вследствие чего члены семьи Беджек могли отравиться. Никаких антидотов у фосфида алюминия нет», — указали журналисты.

В материале уточнили, что это вещество часто используют при борьбе как с тараканами, так и с клопами. При чрезмерном вдыхании оно может привести к смерти.

«Следователи выяснили, что у задержанного сотрудника компании по дезинсекции не было никаких сертификатов», — добавил телеканал.

Директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер отмечал, что 17 ноября скончался четвертый член семьи немецких туристов. На прошлой неделе умерли мать и двое детей. По делу о гибели людей задержали уже 11 человек.