В Стамбуле опечатали отель после загадочной смерти туристов

В Стамбуле власти опечатали гостиницу Harbour Suites после гибели трех постояльцев — матери и двух детей из Германии. По предварительным данным, речь может идти об отравлении, в том числе рассматривается версия о последствиях недавней дезинсекции в здании, сообщил телеканал NTV. .

Еще троих гостей госпитализировали, двое уже вне опасности. Полиция изъяла вещи и образцы для экспертизы. Установлено, что дезинсекция проводилась на нулевом этаже, тогда как семья жила выше, но специалисты не исключают использование веществ, опасных для человека, включая сельскохозяйственные пестициды.

Официально версии о проблемах с водой или иными источниками не подтверждены. Кухни в отеле нет, гостям предоставляется только вода.

Генпрокуратура классифицировала случай как «подозрительную смерть». По данным СМИ, задержаны восемь человек — владелец отеля, хозяин ресторана и уличные продавцы, где семья покупала еду.

Семья Беджек приобрела разные блюда на улице за день до ухудшения состояния. В ночь на четверг детей спасти не удалось, мать умерла спустя сутки, отец остается в реанимации в тяжелом состоянии.

В августе д Telegram-канал «Shot Проверка» сообщил, что десятки российских туристов пожаловались на отравление на отдыхе в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в турецкой Аланье.