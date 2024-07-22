«Наихудший период в истории». Песков — о российско-американских отношениях

Кремль: отношения России и США переживают самый худший период в своей истории

Фото: РИА «Новости»

Отношения с Соединенными Штатами важны для России. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Для нас очень важно будущее российско-американских отношений, которые сейчас переживают наихудший период в истории», — сказал он.

Как отметил Песков, ничего хорошего от США, судя по настрою в политическом истеблишменте этой страны, России пока ожидать не приходится. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не удивились выходу нынешнего лидера Джо Байдена из президентской гонки.

При этом Песков подчеркнул, что Россия намерена дальше развивать отношения с Китаем во всех сферах. Хотя Запад сильно беспокоит сотрудничество этих двух стран.

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