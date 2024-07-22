В Кремле не удивились выходу Байдена из президентской гонки

Песков: события в США научили не удивляться даже отказу Байдена от выборов

Erin Schaff — Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Erin Schaff — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Выход действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки не удивил Кремль. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Честно говоря, последние годы происходящего в Соединенных Штатах научили нас не удивляться ничему. Поэтому сильно мы не были удивлены», — заявил он.

При этом Песков отметил, что тема отказа Байдена от участия в выборах не входит в число приоритетных в Кремле и не относится к внутренним делам России. Он добавил, что ничего хорошего от США ожидать не приходится.

Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки накануне. Он выразил поддержку кандидатуре Камалы Харрис и добавил, что не собирается покидать Овальный кабинет до окончания срока.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила американскому телеканалу CNN включить трансляцию «Лебединого озера».

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