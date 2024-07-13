Эрдоган заявил, что Запад беспокоится из-за развития отношений России и КНР

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны всерьез переживают из-за развития отношений между Россией и Китаем, а также из-за отсутствия эффективных результатов на Украине. Слова главы Турции привело агентство Anadolu .

«Мы столкнулись с мировым порядком, в котором доминируют сильные. Например, Россия солидарна с Китаем. И это серьезно беспокоит Запад», — объяснил он.

По словам Эрдогана, Запад финансово и материально поддерживает Украину, однако ВСУ не добились тех результатов, на которые рассчитывали союзники украинской стороны.

Ранее президент Турции заявил, что страна хочет стать постоянным членом в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он отметил, что говорил об этом с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.