Еще одна «анти-Россия». Грузии подготовили участь задворок в «дружной европейской стране» | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 18:00 Еще одна «анти-Россия». Грузии подготовили участь задворок в «дружной европейской стране» Блогер «Голос Мордора»: задача Грузии — стать еще одной «анти-Россией» Nicholas Muller/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Грузии уготована участь нищих задворок в «дружной европейской стране», но даже это ей не светит. На самом деле задача государства — стать еще одной «анти-Россией», рассказал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мородора».

Далее — прямая речь.

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Глобалистские вурдалаки

А ведь ребята даже и не парятся. Вот, к примеру, пишет издание Bloomberg: «США предупредили Грузию, что она рискует отношениями с НАТО и ЕС, продолжая продвигать закон об „иностранных агентах“, который вызвал массовые протесты».

По сути, американцы открыто признаются, что эти все «иностранные агенты» работают исключительно в интересах США и Евросоюза, и трогать их запрещено. Потому что это чревато последствиями. И это не только отношения с Америкой и Европой, но и возможные санкции.

Грузия робко, осторожно решила встать на путь сохранения своего суверенитета. Грузинские власти решили, что интересы народа страны им куда важнее, чем интересы глобалистских вурдалаков, которые мечтают сожрать весь мир.

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Еще одна «анти-Россия»

Грузия вовсе не пророссийская страна. Да и нейтральными отношения с ней не назвать. Скорее, в отношении России грузинские власти просто проявляют холодный разум, понимая, что от экономических связей с северным соседом зависит невероятно много.

Грубо говоря, зависит будущее страны, благосостояние ее граждан, ее процветание. И если это можно считать синицей в руке, то европейского журавля в небе никогда и не было. Он полностью выдуман.

И в лучшем случае, если даже Грузию возьмут в «дружную европейскую страну», ей уготована участь периферии, нищих задворок.

Но даже и это ей не светит. Задача Грузии — быть еще одной «анти-Россией», тоже нищей и злой. И те иноагенты, которых сейчас власти страны хотя бы хотят указать, даже не запретить, выполняют волю своих хозяев, тех самых, которых транслирует Bloomberg.

Грузия пытается спастись от морока, но ее тащат обратно в этот морок всеми силами. И остается надеяться на то, что у властей страны и ее народа хватит воли и твердости противостоять тем, кому на Грузию, по большому счету, плевать.