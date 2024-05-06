В Новопокровке в зоне СВО ликвидировали грузинского наемника Сосо Гугуташвили | 360°

06 мая 2024, 03:18
В Новопокровке в зоне СВО ликвидировали грузинского наемника Сосо Гугуташвили
В Новопокровке в ДНР уничтожили грузинского наемника Сосо Гугуташвили
Российские войска ликвидировали в Новопокровке в ДНР грузинского наемника Сосо Гугуташвили, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом написал Telegram-канал «Шепот фронта».
Авторы Telegram-канала утверждают, что он стал 154-м представителем Грузии, уничтоженным в ходе спецоперации на Украине. Известно, что Гугуташвили умер 5 мая. На Украине грузин воюет с 2023 года.
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Грузинских наемников заметили в подконтрольном ВСУ Херсоне, где они занимались вымогательством и отбирали имущество у пророссийски настроенных горожан. Члены иностранного легиона предпочитают отсиживаться в тылу, получая при этом зарплату.
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