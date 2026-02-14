Никто из высшего руководства Германии не стал встречать в Мюнхене президента Украины Владимира Зеленского. На это обратил внимание бывший украинский премьер Николай Азаров в телеграм-канале .

«Надоевшего всему миру Зеленского, прибывшего на конференцию по безопасности, никто не встретил у трапа в Мюнхене», — констатировал он и сопроводил пост кадрами из аэропорта.

Действительно, первых лиц Германии на фото не видно. Там засветились лишь украинский посол в Германии Алексей Макеев, его коллеги и, возможно, военный атташе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участники Мюнхенской конференции должны поднимать прежде всего такие темы, как «адский терроризм киевского режима» против простых людей. Так она отреагировала на новость об увеличении количества пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду. Травмы получили пять человек.

На конференции лидерам стран предстоит обсудить судьбу Европы.