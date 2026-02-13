Участники Мюнхенской конференции по безопасности должны обсуждать атаки на гражданское население. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сообщение она опубликовала в телеграм-канале .

Захарова прокомментировала заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который ранее сообщил об увеличении числа пострадавших после ракетного обстрела региона. Именно такие темы, по мнению дипломата, стоило поднимать на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Вот этот адский терроризм киевского режима против гражданского населения должны обсуждать на Мюнхенской конференции политики безопасности, а не разглагольствовать о том, сколько еще вкачать в упырей на Банковой», — написала Захарова.

Ранее Официальный представитель МИД России заподозрила у генсека НАТО Марка Рютте синдром информационной усталости. Ему якобы трудно уследить за всем, что говорят российские дипломаты.