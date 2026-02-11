Стоит ли прогнуться под изменчивый мир? Европу ждет тяжелый выбор в Мюнхене
В Мюнхене 13 февраля откроется очередная, уже 62-я по счету, Конференция по безопасности. Наряду с Давосом она давно превратилась в форум коллективного Запада на тему силового давления на мировое большинство. Но в этот раз собравшиеся там лидеры стран и мнений будут обсуждать не столько то, как им всем вместе задавить Россию или Китай, сколько судьбу Европы, оказавшейся на распутье между войной и новым миропорядком.
Во многом причиной для столь безрадостной повестки стал разлад в трансатлантическом содружестве. Его спровоцировало желание Вашингтона получить датский остров Гренландия, что, в свою очередь, не могло не вызывать серьезное возмущение не только у датчан, но и у всех европейцев.
Комментируя нынешний уровень американо-европейских отношений, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе пора перестать прогибаться под США.
«Но когда дело доходит до явной агрессии, я думаю, мы не должны склоняться или пытаться достичь соглашения. Мы пробовали эту стратегию в течение нескольких месяцев, но она не окупается», — произнес он, указав на бесперспективность европейских попыток задобрить Белый дом.
Так что же теперь? Ответить на этот вопрос Европа попытается в Мюнхене. По информации издания Politico, европейцы обсудят тяжелые решения по Украине и противостояние с США.
«На предстоящей неделе европейские лидеры попытаются заложить основы стратегической самостоятельности ЕС в условиях ослабления опоры на США и продолжающейся войны на Украине. Центральные темы — военная поддержка Киева, наращивание оборонных инноваций и разработка плана Б на случай дальнейшего дистанцирования Вашингтона от европейской безопасности. Параллельно звучат призывы совершить институциональный поворот к более зрелому и независимому Евросоюзу. Ключевым останется вопрос, способен ли Евросоюз реально действовать без США. Неделя должна не столько дать готовые решения, сколько определить стратегическое направление — от обороны и промышленной политики до новой роли Европы в мировой системе», — уточнили журналисты.
По сути, перед некогда великими державами Старого Света стоит простой, хотя неприятный выбор, в некоторым смысле сформулированный еще премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером на Всемирном экономическом форуме в Давосе: что лучше — быть несчастным рабом США или их довольным вассалом?
Повестка Мюнхенской конференции дает возможность и для третьего пути — дистанцироваться от США и повернуться лицом на Восток, к России и Китаю, принимая новые правила игры многополярного мира. Да, в нем Европа больше не будет доминирующей силой, ей придется навсегда избавиться от привычных колонизаторских замашек. Но зато ЕС получит шанс выйти из-под гнета США, в последнее время ставшего все более болезненным и обременительным.
Задача правильного выбора усложняется и тем, что, отказавшись от перемен, Европа рискует ввергнуть себя в большую войну, к которой ее с нескрываемым наслаждением подталкивает сегодня американский старший брат.
Что в итоге окажется сильнее — гордыня или инстинкт самосохранения, — мы узнаем уже в ближайшее воскресенье.