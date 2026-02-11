Стоит ли прогнуться под изменчивый мир? Европу ждет тяжелый выбор в Мюнхене

В Мюнхене 13 февраля откроется очередная, уже 62-я по счету, Конференция по безопасности. Наряду с Давосом она давно превратилась в форум коллективного Запада на тему силового давления на мировое большинство. Но в этот раз собравшиеся там лидеры стран и мнений будут обсуждать не столько то, как им всем вместе задавить Россию или Китай, сколько судьбу Европы, оказавшейся на распутье между войной и новым миропорядком.

Во многом причиной для столь безрадостной повестки стал разлад в трансатлантическом содружестве. Его спровоцировало желание Вашингтона получить датский остров Гренландия, что, в свою очередь, не могло не вызывать серьезное возмущение не только у датчан, но и у всех европейцев.

Комментируя нынешний уровень американо-европейских отношений, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе пора перестать прогибаться под США.

«Но когда дело доходит до явной агрессии, я думаю, мы не должны склоняться или пытаться достичь соглашения. Мы пробовали эту стратегию в течение нескольких месяцев, но она не окупается», — произнес он, указав на бесперспективность европейских попыток задобрить Белый дом.

Так что же теперь? Ответить на этот вопрос Европа попытается в Мюнхене. По информации издания Politico, европейцы обсудят тяжелые решения по Украине и противостояние с США.