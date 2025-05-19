Начался телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

Телефонная беседа российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа началась. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Идет телефонный разговор Трампа с Путиным», — указали в публикации со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

Ранее стало известно, что после беседы с президентом России глава Соединенных Штатов собирается позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. После завершения этого звонка Трамп сделает заявление.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса зашел в тупик. На пути к решению конфликта возникло множество препятствий.