Начался телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

Телефонная беседа российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа началась. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Идет телефонный разговор Трампа с Путиным», — указали в публикации со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
Ранее стало известно, что после беседы с президентом России глава Соединенных Штатов собирается позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. После завершения этого звонка Трамп сделает заявление.
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса зашел в тупик. На пути к решению конфликта возникло множество препятствий.
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