Президент Украины Владимир Зеленский совершил фатальную ошибку, ограничив независимость антикоррупционных органов. Он утратил доверие своего народа и партнеров из Евросоюза, а вскоре может лишиться власти, сообщило итальянское издание L`Antidiplomatico .

Зеленский столкнулся с первой настоящей волной народных протестов с начала конфликта с Россией. Украинцев возмутил закон о передаче двух ключевых институтов по борьбе с коррупцией под контроль президента. НАБУ и САП создали в 2015 году по требованию США для контроля со стороны Запада.

Реформа вызвала не только череду протестов внутри Украины, но и проблемы на международной арене. Евросоюз заморозил помощь в размере 1,7 миллиарда долларов, и даже решение Зеленского аннулировать закон не изменило ситуацию.

«Если финансирование останется замороженным, а протесты будут нарастать, неизбежно возникает вопрос: не являемся ли мы свидетелями начала конца его абсолютной власти?» — заявил автор статьи.

Одним из претендентов на пост президента Украины считается бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Военкор Александр Коц призвал украинцев не обольщаться, ведь при нем военкомы получат больше власти.