Решение президента Украины Владимира Зеленского отменить независимость и антикоррупционной прокуратуры, и Национального антикоррупционного бюро Украины стоило ему имиджа героя. С таким вердиктом выступило агентство Bloomberg .

Авторы материала отметили, что принятые главой киевского режима решения в непростое для страны время обнажили масштабы коррупции внутри нее.

«Героический образ Зеленского рухнул», — констатировали они.

Журналисты добавили, что Зеленский стал «геополитической рок-звездой» после начала конфликта с Россией, этот образ для него срежиссировали в телекомпании «Квартал 95».

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что США уже ведут Зеленского к проведению выборов и отстранению от власти.

Лауреат Пулитцеровской премии и расследователь Сеймур Херш также предупреждал, что на Украине готовится смена власти.