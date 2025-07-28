Кнайсль допустила участие Запада в протестах против Зеленского на Украине

Акции протеста против подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским закона могли быть организованны западными странами. Об этом ТАСС заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

По ее словам, Зеленский совершил ошибку, выступив с аргументацией принятия закона под предлогом освобождения от иностранного влияния и ограничения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины.

Кнайсль уточнила, что такое мнение выглядит странно для страны, в огромной степени зависящей от Запада.

«Возможно, здесь он допустил просчет. Я также не могу точно сказать, насколько действительно спонтанны нынешние протесты в Украине. Не исключено, что они тоже организованы», — подчеркнула она.

Ранее закон о НАБУ и САП вызвал волну протестных акций. Украинцы вышли на улицы и призвали наложить вето на решение.