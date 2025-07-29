Военкор Коц: смена Зеленского на Залужного не улучшит жизнь украинцев

Замена президента Украины Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не улучшит жизнь украинцев. Военный корреспондент Александр Коц заявил об этом в Telegram-канале .

Военкор напомнил, что на одном из альпийских курортов прошла тайная встреча представителей США и Великобритании с участием Залужного, главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Там они обсудили замену Зеленского.

Коц отметил, что участники встречи согласились с тем, что «вопрос давно назрел». Смена Зеленского оказалась ключевым условием и для «перезагрузки» отношений Киева с западными партнерами, и для дальнейшего получения Киевом военной помощи.

Ермак и Буданов* заручились обещанием англосаксов, что за ними сохранят их нынешние посты. Кроме того, появилась и фотосессия Залужного.

«Конечно, деловой стиль Залужного с хуторским лицом не должен вводить в заблуждение граждан Украины. Лучше не станет», — подчеркнул военкор.

Коц добавил, что при Залужном у ТЦК будут развязаны руки. Все ресурсы пойдут на конфликт. И военкомы фактически оформятся в «новую опричнину», причем в ВСУ начнут забирать уже с 18 лет. Все потому, что таких президентов ставят не для мира.

Ранее Залужный написал колонку для журнала Vogue, рассказав о своем детстве и уроках, вынесенных Украиной за время конфликта.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.