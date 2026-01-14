В Европе заявили, что США могут атаковать Иран в течение 24 часов

Reuters: США могут атаковать Иран в ближайшие сутки

Соединенные Штаты могут атаковать Иран в течение ближайших 24 часов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Еще один политик на анонимных условиях подтвердил в беседе с агентством, что американское военное вмешательство действительно возможно.

Источник издания в Израиле заявил, что глава США Дональд Трамп уже принял решение об ударах, но сроки еще могут сдвигаться.

Ранее стало известно, что арабские государства попросили Соединенные Штаты не бить по Ирану. С таким призывом выступили страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией.

По словам их представителей, в конечном счете атака навредит и самим США.