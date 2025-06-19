Иран перешел к новому этапу противостояния с Израилем

Fars: армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль

Армия Ирана объявила о старте шестого этапа операции против Израиля. Военные применили ударные дроны, сообщило агентство Fars .

В ходе шестого этапа иранская армия выпустила по Израилю десятки дронов с боеголовками. По информации журналистов, БПЛА попали в цель и нанесли тяжелый ущерб противнику.

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с иранской территории, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. В нескольких районах зазвучала сирена, жители спустились в укрытия.

«В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы. Оборона не герметична, поэтому необходимо продолжать следовать инструкциям Командования тыла», — заявили военные.

Ранее Корпус стражей Исламской революции впервые применил двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету «Саджиль». Ее запустили, чтобы прорвать «Железный щит» Израиля.