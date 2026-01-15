Иран закрыл воздушное пространство для большинства рейсов

Иранские власти объявили о закрытии воздушного пространства над страной, уведомление NOTAM действует чуть более двух часов. Об этом сообщил сервис Flightradar24 в соцсети X .

«Иран выпустил новое уведомление, согласно которому будет закрыто воздушное пространство для всех рейсов, кроме международных рейсов в и из Ирана, на которые дается разрешение», — говорится в публикации.

Тегеран закрыл воздушное пространство на фоне протестов.

По данным телеканала Al Hadath, воздушное пространство закрыли у границы с Ираком. Неизвестно, сколько времени продлится запрет.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп уже принял решение об ударах по Ирану, поэтому американское военное вмешательство возможно. Один из европейских чиновников заявил, что США могут атаковать Исламскую Республику в ближайшие сутки.