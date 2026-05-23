На Западе заявили об истеричной реакции Зеленского на учения России и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на совместные ядерные учения России и Белоруссии и начал угрожать Минску. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала .

По словам Христофору, украинский лидер следил за ходом учений ядерных сил и решил поддержать свой образ публичной реакцией.

«Он наблюдал за всеми этими военными учениями. Думаю, он решил, что необходимо как-то отреагировать, не так ли? Ему нужно было изобразить жесткость», — сказал журналист.

Христофору отметил, что подобная реакция могла быть связана со страхом за устойчивость власти в Киеве в случае возможных ударов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии, чтобы обсудить отношения двух стран. После этого украинский лидер заявил, что Киев может нанести по Минску превентивный удар.