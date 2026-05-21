Лукашенко заявил, что не реагирует на болтовню и угрозы Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обращает внимания на заявления украинского лидера Владимира Зеленского и в целом на болтовню из Киева. Об этом сообщил белорусский телеканал СТВ .

Лукашенко работал 21 мая в Осиповичском районе. Белорусский лидер инспектировал ракетную бригаду, которая отрабатывает задачи в рамках совместной с Россией тренировки по боевому применению ядерного оружия.

Он ответил на слова журналистки о том, что Зеленский очень сильно обеспокоен его контактами с президентом России Владимиром Путиным. Глава киевского режима сейчас уверяет всех, что Белоруссия якобы будет втянута Россией в конфликт.

«Вы заметили, я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева. В том числе и от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что Зеленский находится под серьезным прессом, но, к сожалению, не хочет делать выводы и анализировать обстановку. Белоруссия, подчеркнул Лукашенко, не будет втянута в конфликт, но если это произойдет, то лишь в одном случае — если на ее территорию нападут.

Ранее Минобороны России показало, как расчет ВС Белоруссии выполнил пуск баллистической ракеты с ОТК «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр.