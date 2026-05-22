Тихановскую позвали в Киев после слов Лукашенко о возможной встрече с Зеленским

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская приедет в Киев с официальным визитом. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Так он отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, допустившего встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Никаких дипломатических контактов, официальных контактов с белорусской стороной не было. Недавно мы увидели странное заявление Лукашенко о том, что он готов встречаться и приехать в Киев. У украинской стороны есть с кем встречаться. И в ближайшее время мы ждем с визитом на Украину Тихановскую», — привело заявление Сибиги УНИАН.

Лукашенко заявил о возможной встрече с Зеленским в четверг, 21 мая.

«Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке — Украины, Белоруссии — я готов с ним встретиться», — подчеркнул глава он.

Также Лукашенко добавил, что игнорирует заявления, которые идут из Киева, а тем более от Зеленского, которому он сочувствует из-за неумения делать выводы и анализировать обстановку.