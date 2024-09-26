На Западе рассказали, зачем Путин решил расширить ядерную доктрину

Президент России Владимир Путин расширяет ядерную доктрину, чтобы противостоять агрессии западных стран. На это указали в материале агентства Bloomberg .

Журналисты обратили внимание, что Путин сделал заявление именно в тот момент, когда многие мировые лидеры находились в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. До этого российский лидер предостерегал западные страны от разрешения Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

Накануне Путин сообщил, что теперь Россия сочтет нападением даже агрессию неядерного государства, если тому помогает страна с атомным оружием. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот шаг сигналом недружественным странам.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил надежду, что обновление доктрины поможет остудить пыл здравомыслящих противников России.