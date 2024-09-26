На Западе рассказали, зачем Путин решил расширить ядерную доктрину

Президент России Владимир Путин расширяет ядерную доктрину, чтобы противостоять агрессии западных стран. На это указали в материале агентства
Bloomberg.
Журналисты обратили внимание, что Путин сделал заявление именно в тот момент, когда многие мировые лидеры находились в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. До этого российский лидер предостерегал западные страны от разрешения Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.
Накануне Путин сообщил, что теперь
Россия сочтет нападением даже агрессию неядерного государства, если тому помогает страна с атомным оружием. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот шаг сигналом недружественным странам.
Зампредседателя Совета безопасности
Дмитрий Медведев выразил надежду, что обновление доктрины поможет остудить пыл здравомыслящих противников России.
Сегодня 18:14 Ульяновского чиновника отправили в СИЗО по делу о хищении
Сегодня 18:10 Родивших в юбилей города женщин поздравили в Серпухове
Сегодня 18:10 Новые машины и фокус на первичное звено. Воробьев — о развитии медицины в Подмосковье
Сегодня 18:10 Обвиняемый в нападении на полицейского Татер отказался от гражданства США
Сегодня 18:09 Налоговая инспекция Серпухова подвела итоги работы за первое полугодие
Сегодня 18:04 Ремонт спортивного зала в гимназии №3 в Дубне завершат к концу недели
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте