Песков назвал изменения, внесенные в «ядерную доктрину», сигналом Западу

Обновление ядерной доктрины России является определенным сигналом недружественным странам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Это нужно считать определенным сигналом», — сказал официальный представитель Кремля.

Обновленная доктрина посылает сигнал Западу с предупреждением о последствиях в случае нападения и необязательно ядерными средствами, уточнил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что здравомыслящие политики за рубежом и ранее относились серьезно к заявлениям Владимира Путина, касавшихся ядерного сдерживания.

«Всему миру известно о ядерном потенциале РФ и его сдерживающей роли», — отметил представитель Кремля.

Также он напомнил, что ядерная триада России является абсолютным гарантом ядерного сдерживания. Обновленный указ об изменении ядерной доктрины издадут после его готовности, заявлял Песков.

Ранее Путин предупредил, что Россия применит ядерное оружие только в том случае, если возникнет критическая угроза ее суверенитету.