«Событие, которого ждали». Медведев — об обновлении ядерной доктрины
Медведев: обновление ядерной доктрины РФ остудит пыл ее здравомыслящих врагов
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал обновление ядерной доктрины РФ, отметив, что ее корректировка поможет остудить пыл здравомыслящих противников России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию в среду, 25 сентября, представил изменения, которые внесут в ядерную доктрину страны. Медведев отреагировал на это словами «событие, которого ждали».
Во-первых, агрессия против России со стороны государства, пусть и не обладающего ЯО, но с участием или при поддержке страны, у которой оно имеется, будет расцениваться как совместное нападение.
Во-вторых, Польша и многочисленные «пигмеи НАТО» могут «радоваться» тому, что для Белоруссии, являющейся ближайшим союзником РФ, установят равноценную ядерную защиту.
И, наконец, Россия при массированном старте и пересечении своей границы ракетами, самолетами, беспилотниками и другими воздушно-космическими средствами поражения противника при определенных условиях может задействовать ЯО.
«Повод призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», — подчеркнул Медведев.
По его словам, в каждом случае окончательное решение будет принимать глава государства, но сама корректировка ядерной доктрины способна остудить пыл врагов России, не утративших инстинкта самосохранения.
Ранее Медведев предложил создать открытую базу с личными данными врагов России, чтобы «каждая тварь», совершившая преступление против россиян знала, что за ней потом придут.