Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал обновление ядерной доктрины РФ, отметив, что ее корректировка поможет остудить пыл здравомыслящих противников России. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию в среду, 25 сентября, представил изменения, которые внесут в ядерную доктрину страны. Медведев отреагировал на это словами «событие, которого ждали».

Во-первых, агрессия против России со стороны государства, пусть и не обладающего ЯО, но с участием или при поддержке страны, у которой оно имеется, будет расцениваться как совместное нападение.

Во-вторых, Польша и многочисленные «пигмеи НАТО» могут «радоваться» тому, что для Белоруссии, являющейся ближайшим союзником РФ, установят равноценную ядерную защиту.

И, наконец, Россия при массированном старте и пересечении своей границы ракетами, самолетами, беспилотниками и другими воздушно-космическими средствами поражения противника при определенных условиях может задействовать ЯО.

«Повод призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», — подчеркнул Медведев.

По его словам, в каждом случае окончательное решение будет принимать глава государства, но сама корректировка ядерной доктрины способна остудить пыл врагов России, не утративших инстинкта самосохранения.

Ранее Медведев предложил создать открытую базу с личными данными врагов России, чтобы «каждая тварь», совершившая преступление против россиян знала, что за ней потом придут.