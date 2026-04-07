На Западе рассказали о состоянии верховного лидера Ирана Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в настоящее время находится на лечении в городе Кум в бессознательном состоянии. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на данные разведки Израиля и США.

«Моджтаба Хаменеи не может участвовать в принятии решений режимом, так как проходит лечение в тяжелом состоянии в Куме», — заявили журналисты.

В марте британское издание The Sun заявило, что Хаменеи якобы получил ранения в результате очередного авиаудара. По данным источников, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и находится в коме. Официального подтверждения этой информации от иранской стороны нет.

Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявлял, что Хаменеи появится на публике, когда сочтет нужным. По его словам, верховный лидер республики находится в хорошем состоянии и продолжает руководить государством.