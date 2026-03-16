В МИД Ирана рассказали, когда новый верховный лидер появится на публике

МИД Ирана: Моджтаба Хаменеи появится на публике, когда он сочтет нужным

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выйдет на публику тогда, когда он сам или его аппарат сочтут это необходимым. Об этом в интервью телеканалу Sky News сказал заместитель министра иностранных дел страны Саид Хатибзаде.

По словам чиновника, Моджтаба Хаменеи находится в хорошем состоянии и продолжает руководить страной. Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему новый верховный лидер пока не появлялся публично.

«Когда он или его офис решат это сделать, они это сделают», — заверил Хатибзаде, подчеркнув, что иранское руководство не скрывается.

Ранее Моджтаба Хаменеи назначил своим военным советником бывшего командующего Корпусом стражей исламской революции Мохсена Резаи.